İmamoğlu'nun 'böyle bir yere çocuğum girmez' dediği Esenler Otogarı çalışanları: Güvende değiliz

İstanbul Esenler otogarı bir süredir alt yapı ve fiziki koşulları ile gündemde.

1987'de inşaatına başlanan ve 1994'te dönemin belediye başkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan otogar, yap-işlet-devret modeli ile yapılmıştı. İşletme süresi yakın zamanda bitti. Şimdi otogarın yıkılarak, Avrupa yakasında, havaalanına yakın bir bölgede iki, Asya yakasında ise Tuzla'da yeni bir otogarın inşası konuşuluyor. Euronews.com'da Görüntüle