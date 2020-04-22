İmamoğlu'nun Beyliküzü'nde Başkanlığı döneminde bir vatandaşı binaya sokmadığı iddiası
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Ekrem İmamoğlu, Hasan Basri, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

İmamoğlu'nun Beyliküzü'nde Başkanlığı döneminde bir vatandaşı binaya sokmadığı iddiası

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kendisi hakkında, çeşitli dilekçeler vererek şikayetlerde bulunan Hasan Basri Akın'ı, belediye binasına aldırmak istemediği iddia edildi.

22.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:42
İmamoğlu'nun Beyliküzü'nde Başkanlığı döneminde bir vatandaşı binaya sokmadığı iddiası
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kendisi hakkında, çeşitli dilekçeler vererek şikayetlerde bulunan Hasan Basri Akın'ı,  belediye binasına aldırmak istemediği iddia edildi. Akın'ın belediye binasına alınmadığını iddia ettiği anlar ise kendi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Beylikdüzü'nde yaşayan Hasan Basri Akın, 2016 yılının 8 ve 9 Kasım tarihlerinde eşi adına kayıtlı olan taşınmazların durumu hakkında askı ilanlarından bilgi almak için gittiği Beylikdüzü Belediyesi ek hizmet binasına, güvenlik görevlileri tarafından alınmadı. Hasan Basri Akın'ın cep telefonu kamerasına 2016 yılının 8 Kasım günü yansıyan görüntülerde, belediye görevlilerinin Akın'a 'Talimatın kim tarafından verildiği önemli değil, bize talimat verildi biz de işimiz yapıyoruz ' dedikleri,  Akın'ın  da 'Beni neden sokmazsınız gerekçesini söyleyin bana' dediği duyuluyor.  Ertesi gün de bir arkadaşıyla birlikte tekrar belediye binasına giden ve yine belediyeye alınmadığını ifade eden Akın'ın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde güvenlik görevlilerinin 'Hasan beyin girişi yasak dedikleri' duyulurken, görevlinin 'Bize öyle talimat geldi' demesi üzerine Hasan Basri Akın'ın 'kim verdi' diye sorduğu duyuluyor.

"BİRÇOK YOLSUZLUĞU VAR SAYMAKLA BİTMEZ BUNLAR "

Yaşanan süreci anlatan Hasan Basri Akın, "2014 yılında Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra belediyede yolsuzlukların ayyuka çıkması üzerine ben araştırmaya başladım. Belediyeye dilekçeler verdim, deliller topladım, savcılık soruşturmalar açtı, bunun üzerine Ekrem İmamoğlu benim belediyeye girmemi yasakladı. Ben belediyeye kendi arsamın imarına bakmak için gitmiştim ama orada beni almadılar. Sonrasında şikayetçi olmam üzerine savcılık soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı izin verdi. Danıştay'a itiraz ettiler, Danıştay itirazı reddetti. Başsavcı Fatih Karakuş, soruşturmayı engelledi ve dosya kapandı. Ekrem İmamoğlu'nun bana açmış olduğu tazminat davaları var. Sosyal medyada FETÖ'yle ilişkisi olduğunu yazdığım için tazminat davası açtı. Dilekçelerim, Yolsuzluk yapmasıyla, imar yolsuzluğu yaptığıyla, yeşil alan talanlarıyla ve diğer inşaatlardaki yolsuzluklarıyla ilgiliydi. Bir çok yolsuzluğu var saymakla bitmez bunlar " dedi.

"BU TALİMAT EKREM BEYDEN BAŞKA KİMSEDEN GELEMEZ "Hasan Basri Akın'ın yakın arkadaşı olan Erol Öztürk ise yaşanan süreçle ilgili şunları söyledi:  "Biz bundan 8 - 9 yıl önce Hasan abiyle birlikte yerel bir gazete çıkartıyorduk, Beylikdüzü'nü parsel parsel biliyoruz, Beylikdüzü'nde oynanan rant oyunlarını, yeşil alan işgallerini, bizler bunları dile getirdikçe tabii birileri hep rahatsız oldu. Hasan abiye husumet beslemiş olmalılar ki Hasan abiyi belediyeye almadılar, kamusal alana bir vatandaşı almıyorlar. Sadece bir kere değil, o dönem ki Yazıişleri Müdürü, 'Hasan Akın'ın verdiği dilekçeleri kabul etmeyin' diyor, çalışanı zor durumda bırakıyorlar, çalışana suç işletiyorlar. Sonraki gelişen süreçte de 'belediyeye almayın' diyorlar. Olayın ardından biz de bir arkadaşımızla birlikte gittik zaten her şey kameralara yansımış durumda. Hasan bey arazilerinin durumuna listeden bakmak için gidiyor alınmıyor 'Sen giremezsin' diyorlar. Biz ondan sonra ki süreçte gerekli yerlere şikayetlerimizi yaptık. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu da soruşturma izni verdi. Buna rağmen savcı bey dosyayı bir şekilde kapattı ama bizim mücadelemiz devam ediyor. İçeriye almayan güvenlik görevlileri 'Bize emir öyle geldi, biz mecburuz talimat geldi' diyor, bu talimat Ekrem beyden başka kimseden gelemez " şeklinde konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMAYA İZİN VERDİ

Yaşananların ardından konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, dosya usul gereği soruşturma izni talebiyle İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Teftiş Kurulu Başkanlığı da olayı inceledi. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan raporda, Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma izni verilirken, 23 Ağustos 2017 tarihli kararda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası yer aldı. Bakanlığın verdiği kararda Hasan Basri Akın'ın belediye ek binasına alınmaması konusunun, TCK'nın 213.Maddesine göre suç olduğu bildirildi. Ekrem İmamoğlu'nun  hakkında verilen soruşturma iznine itirazı Danıştay 1.Dairesi tarafından reddedildi. Danıştay kararında 'İlgiliye isnat edilen eylemin hakkında soruşturma yapılmasına gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'nın 23 Ağustos 2017 tarihli kararına Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan itirazın reddine…' ifadelerine yer verilirken, 24 Ocak 2018 tarihli karar oybirliğiyle alındı. İçişleri Bakanlığınca soruşturma izni verilmesi ve Danıştay'ın Ekrem İmamoğlu'nun itirazını reddetmesinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık dosyaya takipsizlik kararı verdi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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