"İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yeniden göreve geleceğine inanıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sayın İmamoğlu'nun inanıyorum ki vicdanlarda hukuk adına, adalet adına ve elinden alınmış bir hakkın teslimi adına 23 Haziran'da da yeniden göreve geleceğine inanıyoruz." dedi.

Mesudiye, Gölköy ve Ulubey ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Torun, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Torun, Ulubey ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları, yarın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon, Giresun ve Ordu'da gerçekleştireceği programlara davet etti.

YSK'nin haksız ve hukuksuz bir şekilde İstanbul seçimlerini iptal ettiğini ileri süren Torun, "Şimdi yenilenen bir seçimle karşı karşıyayız. Sayın İmamoğlu'nun inanıyorum ki vicdanlarda hukuk adına, adalet adına ve elinden alınmış bir hakkın teslimi adına 23 Haziran'da da yeniden göreve geleceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Torun, İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarını çözmek adına yola çıktığının altını çizerek, "Vatandaşlarımız vicdan sahibidir. 23 Haziran'da sandık başına gittiklerinde hakkı, hukuku gözeterek oy kullanacak ve gereğini de yapacaklardır. Bu parti meselesi değildir. Bu aynı zamanda hakkı elinden alınmış bir insanın hakkının teslim edilmesidir. Biz, hakkın yerini bulacağına yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fındıkta oyun yeniden başladı"

Yeni fındık sezonu için açıklanan rekolte miktarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Torun, bu rakamların kabul edilir olmadığını dile getirdi.

Torun, fındıkta oyunun yeniden başladığını belirterek, "Fındıkla ilgili hiçbir şey değişmedi. Her sene oynanan oyunların yeniden başladığını görüyoruz. Maalesef her sene de kaybeden üretici, kazananlar ise aynı. Biz bunu defalarca anlattık, her ortamda dile getirdik, hatta fındıkla ilgili yürüyüş yaptık ancak değişen bir şey olmadı. Hiç kimsenin de bu konuda kılı kıpırdamadı." dedi.

Fındık konusunda üreticilere büyük görevler düştüğüne işaret eden Seyit Torun, "Kendisini yok sayan iradeye karşı, mutlaka iradesini göstermek zorunda." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA