İmamoğlu'nu tehdit eden zanlının 11 yıla kadar hapsi istendi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu için, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarını gerekçesiyle 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu için, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarını gerekçesiyle 11 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaynak: Dunya.com