İmamoğlu'nu tehdit eden sanığın 11 yıla kadar hapsi istendi İmamoğlu'nu tehdit eden sanığın 11 yıla kadar hapsi istendi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği mailler ile tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan CHP üyesi Tuna Görgülü hakkında iddianame hazırlandı.

İmamoğlu'nu tehdit eden sanığın 11 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği mailler ile tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan CHP üyesi Tuna Görgülü hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Görgülü'nün 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Tuna Görgülü hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara'da yakalanan aktarıldı. Görgülü'nün, müşteki İmamoğlu'na gönderdiği e posta içeriklerine de yer verilen iddianamede, sosyal medya hesaplarından da hakaret ve tehdit eylemlerini sürdürdüğü açıklandı. Tuna Görgülü iddianamede yer verilen ifadesinde sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu ve İmamoğlu'nun dikkatini çekmek için mail gönderdiğini söyledi.

Tuna Görgülü'nün zincirleme şekilde müşteki İmamoğlu'na tehdit ve hakaret içerikli e postalar gönderdiği iddianame yer alırken, sanığın 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret' ve 'imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istendi. Tuna Görgülü önümüzdeki günlerde İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA