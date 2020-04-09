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Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Etimesgut, Politika

İmamoğlu'nu tehdit eden CHP'liye ihraç yolu

CHP Ankara İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden Etimesgut İlçe Örgütü üyesi Tuna Görgünoğlu'nun, partiden ihraç edilmesi için disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

09.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:35
İmamoğlu'nu tehdit eden CHP'liye ihraç yolu

CHP Ankara İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden Etimesgut İlçe Örgütü üyesi Tuna Görgünoğlu'nun, partiden ihraç edilmesi için disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, yaptığı yazılı açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu'nu mail yoluyla tehdit eden Tuna Görgünoğlu'nun Etimesgut İlçe Örgütü üyesi olduğu bilgisinin basında yer aldığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Kayıtlarımızın incelenmesinde; adı geçen şahsın milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu, parti üyesi olmadığı için de üyelik kaydının bu sırada yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak adı geçen şahıs, Etimesgut İlçe Örgütümüz tarafından hiç tanınmadığı gibi adaylık başvurusundan sonra herhangi bir parti çalışmasına katılmadığı tespit edilmiştir. Gerek eğitimleri ve gerekse çalışma hayatı ile ilgili verdiği bilgilerin de doğru olmadığı anlaşılmaktadır."

Haberler ve bilgilerin elde edilmesi üzerine İl Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla bugün olağanüstü toplandığına işaret eden Akıllı, "Tuna Görgünoğlu'nun, tüzüğümüzün 64 ve 68/1-b, disiplin yönetmeliğimizin 15/1-b ve 27/1 maddeleri uyarınca, tedbirli olarak, kesin çıkarma talebiyle il disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

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