İmamoğlu'nu İstanbullular Nasıl Değerlendiriyor?
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İmamoğlu'nu İstanbullular Nasıl Değerlendiriyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, altı aylık icraatını anlatmak için bugün basının karşısına geçti.

24.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:46

Büyükşehir Belediye Başkanı , altı aylık icraatını anlatmak için bugün basının karşısına geçti. Peki İstanbullular, İmamoğlu'nun bu süreçteki performansını nasıl değerlendiriyor, İmamoğlu'ndan hangi konularda çalışma bekliyor? VOA Türkçe İstanbullular'a sordu



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: İmamoğlu'nu İstanbullular Nasıl Değerlendiriyor?
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