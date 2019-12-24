: İmamoğlu'nu İstanbullular Nasıl Değerlendiriyor?

24.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, altı aylık icraatını anlatmak için bugün basının karşısına geçti. Peki İstanbullular, İmamoğlu'nun bu süreçteki performansını nasıl değerlendiriyor, İmamoğlu'ndan hangi konularda çalışma bekliyor? VOA Türkçe İstanbullular'a sordu

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