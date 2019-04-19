İmamoğlu: Ne Yazık Ki Bazı Tespitlerimiz Var, Bunları Kıyaslamak İçin Veri Tabanı Kopyalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, veri tabanının kopyalanması konusunda yaptığı son açıklamada, "Özellikle 31 Mart ile 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil daha da ötesi tespitlerimiz var, bunları en sağlıklı şekilde kıyaslamak adına bu adım atılmıştır." dedi.

Söz konusu adımın halkın çıkarlarının korunması adına yapıldığını belirten İmamoğlu, "Biz kamu adına görev yapıyoruz. Kamunun verilerini korumak zorundayız. Görevli olan arkadaşlarımız büyük şehir belediyesinin daha önce sözleşmesini yapıp bu alanda anlaşma yaptığı bir firma. Mevzuata uygun bir şekilde, zapta altına alınarak, tespitler yapılarak 31 Aralık tarihli, 31 Mart 2019 tarihli ve dün tarihli kayıtlar arşivlendi imza altına alındı. Yetkili kişiler tarafından geleceğe sağlıkla bir şekilde taşınması adına, gerektiğinde oradaki süreçlerin tekrar irdelenmesi adına yapıldı. Çünkü özellikle 31 mart ile 18 nisan arasında ne yazık ki duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var, bunları en sağlıklı şekilde kıyaslamak ve halkımızın çıkarını korumak adına bu adım atılmıştır." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle