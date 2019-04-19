İmamoğlu'ndan Verilerin Kopyalanmasına İlişkin Açıklama: Daha Birçok Tedbirimiz Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

Önerilere ve uyarılara rağmen kişisel hedefleri, beklentileri ve egoları için çalışacak kişilerin kendi yol haritasında ve partisinde yer almayacağını dile getiren İmamoğlu, "Zira bunun takipçisi olacağıma dair, mücadelesini verdiğime dair, 16 milyon karşısında defalarca söz verdim. Hak yemem, hakkımı yedirtmem." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle