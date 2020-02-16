İmamoğlu'ndan Taksim'de tartışma konusu olan geçici sergi platformuna ziyaret
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İmamoğlu'ndan Taksim'de tartışma konusu olan geçici sergi platformuna ziyaret

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim'de yüksek ihale bedeli nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olan 'Taksim Geçici Sergi Platformu'nu ziyaret etti.

16.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:45
İmamoğlu'ndan Taksim'de tartışma konusu olan geçici sergi platformuna ziyaret
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı  Ekrem İmamoğlu, 'de yüksek ihale bedeli nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu olan 'Taksim Geçici Sergi Platformu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu sosyal medyada ihale bedelinin yüksek olması nedeniyle eleştiri konusu olan platformu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu,  "İstanbul'un bütün meydanlarının tartışılması konuşulması fikirlerini söylemesi… Taksim Meydanı, bu meydanlar arasında çok özel bir öneme sahip, kalbi gibi. Yarışma süreçleri tasarladık. Yarışmaların da vatandaşların gözü önünde olması, puanlamalarının burada yapılması, bu platform ile Taksim'e sürece biraz daha yukarıdan bakabilme imkanı sağlamak; yukarıdan aşağıya ne oluyor, ne bitiyor, yani yaşanılıyor mu yaşanmıyor mu şehrin kalbi dediğimiz nokta, ona bakmak. Bu bağlamda önemli." dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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