İMAMOĞLU'NDAN TAKSİCİLERE: Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar
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İMAMOĞLU'NDAN TAKSİCİLERE: Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 5 bin taksiyi belediye olarak kiraya vereceklerini açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama daha yaparak, "İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar...

İMAMOĞLU'NDAN TAKSİCİLERE: Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar
17.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:03

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 5 bin taksiyi belediye olarak kiraya vereceklerini açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama daha yaparak, "İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar" dedi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmuştu. İmamoğlu, taksicilerder gelen tepkilere yanıt verdi. "İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir" diyen İmamoğlu, "Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. Plaka fiyatları ile geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz. İstanbul'da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs, karşısında devleti bulacaktır. Yani yasaların İBB'ye verdiği her yetki kullanmaktan imtina etmeyiz" dedi.

"BİZİ TEHDİT ETMEYE ÇALIŞMASINLAR"

Ekrem İmamoğlu "Geçen hafta cuma günü, yeni bir sürecin başlatılacağını 5 bin yeni taksinin İstanbul'a katılacağını dile getirmiştim. Elbette bunun bir kural, bir paylaşım ve aynı zamanda bir süreci var. Biz, pazartesi günü 5 bin taksiyi sürece katmayacağız. Bu bir öngörü, bir çalışma; ama kararlı bir çalışma. Bu kararlı çalışmada şunu dile getirelim: Evet, biz esnafımızla, esnafımızın gerçek temsilcileri ile odayla oturup bunları tartışacağız, konuşacağız. Neyi konuşmadık ki bunu konuşmayacağız; elbette konuşacağız. Ama hiç kimse, sadece ve sadece kendini çıkarı üzerinden hareketle bizi kısıtlamaya kalkmasın. İBB, İstanbul'un 16 milyon insanını temsil eder ve ona göre hareket eder. Yani İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Bunu bir kere altını çizelim. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar" dedi.

"YASALARIN İBB'YE VERDİĞİ HER YETKİYİ KULLANMAKTAN İMTİNA ETMEYİZ"Yeni yasaların verdiği tüm hakları kullanacaklarını belirten İmamoğlu, "Bilimsel araştırmalarla, üniversite raporlarıyla İstanbul'un yeni taksilere ihtiyaç duyduğu açıktır. Bütün dünyada bunun örneği vardır. Kaldı ki pandemi süreci ile beraber bütün dünyada, özellikle karantina sonrası, özel araç ve taksi kullanımının arttığı da nettir. Elbette ki, İstanbullunun konforlu taksi kullanma hakkı konusunda hassas davranacağız. Plaka fiyatları ile geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz. İstanbul'da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs, karşısında devleti bulacaktır. Bunun altını çizelim. Yani yasaların İBB'ye verdiği her yetki kullanmaktan imtina etmeyiz. Şunu söyleyelim: Gerçek taksi esnafı, çok ama çok rahat olsun. Hiç dert etmesin. Ama taksinin sahibi ama takside çalışan benim emekçi kardeşim hiç endişe etmesin. Yeni sistemde herkesin çalışma ve kiralama koşulu da iyileşecek. On binlerce esnafımız, on binlerce insanımız, bu işten ekmek kazanan insan da rahat edecek. Sosyal güvencelerinden sosyal haklarına kadar, sürecin disiplin altına alınması konusunda yeni bir dönemi başlatacağız. Herkesin gönlünü ferah tutmasını istiyorum" dedi. "SABIRLA BİZİ TAKİP EDİN"

Bütün çalışmalara esnaf ile birlikte karar vereceğini belirten İmamoğlu,"İstanbul'un düzeni için, İstanbul'un disiplini için, turiste, gelen konuğa, İstanbullunun kendisine hizmet verirken, en iyi şekilde hizmet etmesi için, esnafının güvenliği için, taksinin biçimi, şekli için mücadelemizden bizi kimse ama kimse alıkoyamaz. Bütün bunlara esnafımızla birlikte karar vereceğiz. Onlar karar verecekler. Onun için belki birkaç yüz kişi üzülecek ama binlerce taksi emekçisi ve milyonlarca İstanbullu, bu güzel yeni taksi uygulamamızdan mutlu olacak. Bunun bir sürece ihtiyacı var. Sabırla bizi takip edin. Arkadaşlarım, bütün teknik açıklamaları hem vatandaşlarımıza yapacak hem esnafımıza ve odaya yapacak bizi takip etmeye devam edin diyorum. Taksi konusunda, benim 16 milyon insanımın gönlü rahat olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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