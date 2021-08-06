İMAMOĞLU'NDAN RUMELİ HİSARÜSTÜ - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI'NDA İNCELEME
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İMAMOĞLU'NDAN RUMELİ HİSARÜSTÜ - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI'NDA İNCELEME

İMAMOĞLU'NDAN RUMELİ HİSARÜSTÜ - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI'NDA İNCELEME
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı devam eden Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı şantiye alanından incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı devam eden Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı şantiye alanından incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, 2017'de başlatılıp finansman yetersizliği nedeniyle 2018'de durdurdurulan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı'nda ray kaynatma işlemini gerçekleştirdi. Yetkililerden bilgi alarak inşaat alanında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, basın mensuplarına yapımı süren hatla ilgili bilgilere vererek, " İnşallah bu sene sonu yolcu olarak geleceğiz. buradan trenimize binip Aşiyan'a ineceğiz. Güzel bir yolculuk anı yaşatacak İstanbul'a. İstanbul'da özellikle boğaz hattında füniküler çalışmalarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Onun altını özellikle çizeyim. Burası sekiz yüz metre uzunluğunda ve yüzde on dördü aşan bir eğime sahip. Tabi burada özellikle hem inşaatı, hem elektromekanik kısmı, hem aynı zamanda buranın araç alım işi 2017 Haziran'ında ihale edilerek yer teslimi yapıldı ve süreç başlatıldı. Ancak ne yazık ki 2018 sonuna doğru da durduruldu. Sadece inşaat kısmında yüzde 25 seviyesindeydi. Tren alımı bu işin önemli bir kısmı ona hiç başlanmamıştı. Biz görevi teslim aldıktan sonra önem verdiğimiz hatlardan birisi olarak ele aldık burayı" dedi.

Ekrem İmamoğlu orman yangınlarıyla ilgili, "Sorumluluk alanlarımızla ilgili işlerimize liyakatli insanlarla, doğru projelerle, doğru finansman modeliyle devam ediyoruz.Bu ülkede en ücra köyünde yaşayan insan da şehirde yaşayan insan da bir ormanın kime ait olduğunu bilir. 'Çıkan bir kıvılcımdan dahi haberimiz olacak ve müdahale edeceğiz' diye gazetelere manşet yapan Sayın Bakan'ın veya daha üst yetkililerin bugünse sorumluluğu belediyelere pas etme çabasında olmasını, derin bir acizlik, yurttaşlarımızı aldatma çabası olarak görüyorum ama milletimiz buna kanmaz. Yurttaşlarımızı aldatma çabası olarak görüyorum ama milletimiz buna kanmaz. Şu anda orman teşkilatı, itfaiye, yangın ile ilgili teşkilatlar, bizim de İstanbul İtfaiyemizin ekipleri onlarca aracı, yüzlerce personeliyle bölgede hizmetine devam ediyor. Allah hepsini korusun" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN RUMELİ HİSARÜSTÜ - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI'NDA İNCELEME
İMAMOĞLU'NDAN RUMELİ HİSARÜSTÜ - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI'NDA İNCELEME
İMAMOĞLU'NDAN RUMELİ HİSARÜSTÜ - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI'NDA İNCELEME

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İMAMOĞLU'NDAN RUMELİ HİSARÜSTÜ - AŞİYAN FÜNİKÜLER HATTI'NDA İNCELEME - Haberler
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