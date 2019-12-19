İmamoğlu'ndan Ruam hastalığı açıklaması
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İmamoğlu'ndan Ruam hastalığı açıklaması

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

19.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:11
İmamoğlu'ndan Ruam hastalığı açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) , "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu 'daki atlarda Ruam hastalığı bulunduğuna yönelik bir soru üzerine, "Dün bu bilgiyi alır almaz bir rapor istedim. Henüz bana bir bilgi ulaşmadı. Bu konuda kesinlikle canlıyı ve doğayı koruma noktasında en üst seviyede takipçisiyiz. Adalar'da yıllardır var olan kontrolsüzlüğü, tanımsızlığı ama ulaşım, ama başka konularda; bu sadece atların korunması değil, doğanın da korunması, birçok konu var. Adalar'ın bu anlamda ihmal edilmişliği… Göreceksiniz bu yılın ilk yarısında yüzde 90'ı çözülmüş, fayton meselesinde daha hızlı davranacağız, daha erken bir şekilde açıklayacağız. Yüzde 90'ını çözmüş bir şekilde Adalar halkına ve İstanbulluya güzel müjdeler vereceğiz.  Ama söylediğiniz süreci de takip ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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