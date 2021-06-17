İmamoğlu'ndan müjde!
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İmamoğlu'ndan müjde!

İmamoğlu'ndan müjde!
Bültenler - Haberler | Teknoloji

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara metrolarda internet kullanılabileceğinin müjdesini verdi. 16 Haziran'da İBB Meclis Komisyonu'ndan geçen karar, en kısa sürede uygulanmaya başlayacak.

2005 yılında dünya genelinde güvenlik endişesiyle başlayan metrolarda GSM ve internet bağlantı kesintisi uygulaması, tüm dünyada kalkmışken Türkiye'de devam ediyordu. İnternet çağımızın temel ihtiyaçlarından biri. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim, evden çalışma gibi gündemimize yeni giren uygulamalar sonrasında bu ihtiyaç daha da arttı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2020'de 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı bir önceki yıla göre 3,7 puan artarak yüzde 79,0'a yükseldi. Günde 3 milyonun üzerinde yolcu taşıma kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan Metro İstanbul'un 2020 Yolcu Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre de yolcuların yüzde 86'sı metrolarda internet kullanımının serbest olmasını istiyor.

Kaynak: Bültenler

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