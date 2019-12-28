İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim
Haberler » Dünya » İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim - Haberler

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

28.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:42

Büyükşehir Belediye Başkanı , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Erdoğan'dan randevu talep ettiğini belirten İmamoğlu; "Sayın bizi davet ederse, koşa koşa giderim." dedi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler