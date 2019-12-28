İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim
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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İstanbul’daki evinde ziyaret etti. Erdoğan'dan randevu talep ettiğini belirten İmamoğlu; “Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse, koşa koşa giderim." dedi.

28.12.2019 21:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:29
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanı davet ederse koşa koşa giderim

Büyükşehir Belediye Başkanı , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti. Kanal İstanbul konusunda Akşener'e bilgi aktardığını belirten İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ile de konuyu görüşmek istediğini kaydetti.


Erdoğan'dan randevu talep ettiğini belirten İmamoğlu; "Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse, koşa koşa giderim." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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