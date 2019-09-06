İmamoğlu'ndan kaftancıoğlu açıklaması-ek3

06.09.2019 19:47

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı için geldiği kentte, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay hapis cezasını değerlendirdi. İmamoğlu, "Karar üzücü ve can sıkıcıdır. Hukuksuzluğun, üst mahkemede giderileceğine inanıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından bu yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) açılışı öncesi kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya geldi. İstanbul'un, fuarın onur konuğu il olduğunu ve Ekrem İmamoğlu'nu ağırladıklarını için mutluluk duyduklarını belirten Soyer, "İstanbul gibi bir dünya kentinin İzmir'de onur konuğu olması gerçekten lafta kalan bir şey değil. Onur duyduğumuz bir durum ve çok mutluyuz. Aslında bu gecikmiş bir buluşma. Başkanımla birlikte adaylık kampanya döneminde birlikte miting yapma gibi bir hayalimiz vardı ama gerçekleşmedi. Tekrar niyetlendik, seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı. Nihayet bugüne geldik ve böyle güzel bir günde bir aradayız. Kendisine geldiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SOYER: İÇİMİZ SIZLADI

Başkan Soyer, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay hapis cezasını da değerlendirdi. Soyer, "Canan hanıma verilen ceza karşısında içimiz sızladı. Bunu hak etmediğini düşünüyorum. İnanıyorum ki Türkiye'de savcılar ve hakimler var. Üst mahkemede bu karar bozulacaktır. Ben de sonuna kadar onun yanında durmaya devam edeceğim" dedi.

İMAMOĞLU: POLEMİKLERLE İLGİLENMİYORUM

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise gündeme dair açıklamalarda bulundu. İzmir Fuarı'nın çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Ben de Tunç Soyer başkanımla bir arada olmaktan keyif aldığımı belirtmek isterim. Türkiye'deki fuarcılık ve ticaret tarihinin en önemli buluşma noktalarından biri olan fuarda bu yıl onur konuğu olarak davet edilmek bizim ve şehrimiz için büyük bir onur. İstanbul ve İzmir'in her konudaki birlikteliği Türkiye için muazzam bir enerji doğuracaktır. Tarımda, ekonomide, turizmde Türkiye'ye öncü politikaları, öncü tasarımları geliştirecek iki yetenekli, iki yaratıcı kentten bahsediyoruz. 22- 23 milyonluk iki şehirden bahsediyoruz. Hesap yaptığımızda ülkede her 4 kişiden 1'inin yaşadığı nüfustan bahsediyoruz. Sorumluluğumuz büyük iki başkan olarak; ama bizim müthiş bir kolektif çalışma ruhumuz var. Bu kolektif ruhla Türkiye'ye güzel işler yapacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki sözleriyle ilgili polemiğe girmek istemediğini belirten İmamoğlu, "Polemiklerle ilgilenmiyorum. Polemik üretmek marifetmiş gibi bir ortam yaşanıyor. Bunun parçası asla olmayacağım. Birliktelik cümleleri, bizim için en güzel cümleler. Gerisi lafügüzaf" dedi.

'İSRAFI GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihtiyaç fazlası olarak kiralandığı öne sürülen hizmet araçlarının Yenikapı Meydanı'nda sergilenmesiyle ilgili ise Başkan İmamoğlu, daha önceki dönemde yapılan israfı göstermek istediklerini söyledi. İmamoğlu, "Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz. İsrafın boyutu göstermek istiyoruz. Yaptığımız şey israfla ilgili aslında ne kadar boşvermişlik, bunun karşılığında ne kadar gereksiz bir toplum ya da kamu parasının kötü harcandığının göstergesi. Biz bunu toplum görsün istiyoruz, sonuna kadar da göstereceğiz. Başka örnekleri de ortaya koyacağız. Bu bir siyasi mesele değildir. Biz tasarruf yapıyoruz. Lüzumsuz masrafları ortadan kaldırıyoruz. Burada bizi ilk alkışlaması gereken, hükümetin değerli üyeleri. Niçin? Aslında biz örnek oluyoruz" diye konuştu.

'PAZAR GÜNÜ SİZİ BİLGİLENDİRECEĞİZ'

Konuyla ilgili pazar günü basın mensuplarına bilgilendirmede bulunacağını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ülkede protokol adına, şov yapma adına, protokolün giderlerini artırma adına ne yapılıyorsa hangi bakanlık, hangi kurum varsa işin içinde herkes, kendine çekidüzen versin. Ülkenin 1 kuruşuna dahi kurumların ihtiyacı var, hepimizin ihtiyacı var. Şehrimize daha iyi hizmet verme adına yaptığımız bu. Bundan ders çıkarsınlar. Bundan CHP'li belediyeler de diğer siyasi partiler de ders çıkarsın ya da merkezi hükümet de ders çıkarsın. Ben eminim ki şu anda bütün siyasi partilere oy vermiş insanlar alkışlıyor. Bazen alkışlar duyuluyor. Bazen de içlerinden alkışlıyorlar. Endişelerinden açıkça alkışlayamayabilirler. Ben onu hissediyorum. Bu bakımdan pazar günü hazıklıkları yaparak sizi bilgilendireceğiz. Şu anda süreç devam ediyor. Bu görünen kısmı, görünmeyen kısmı da var. Daha önce ne yazık ki hovardaca harcanan paralarla muhafaza edilmiş birçok araç, 23 Haziran'dan hemen önce iadeleri ya da devirleri yapılmıştı. Olsun, o da bir kazanım. Bunların da tespitleri var. Benim polemikle ilgili inan ki hiç yeteneğim yok. Bu herhalde beceri istiyor. Geçmişten bugüne baktığınızda bu tür polemikleri ortaya koymuş insanlar sonra tam tersini söyleyebilen, tam tersine davranabilen insanlar olabiliyor genelde. Ben inanın, anlamam. Geçmişte ne söylüyorsam, ne düşünüyorum şu anda da aynı şeyi yapıyorum. Göreceksiniz, 10 yıl sonra da aynı şeyleri söyleyecek ve aynı şeyleri toplum önünde anlatıyor olacağım. Ne yazık ki bende bu beceri yok."

'HUKUKSUZLUĞUN ÜST MAHKEMEDE GİDERİLECEĞİNE İNANIYORUM'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını doğru bulmadığını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin hukuk yoluyla gündem yaratarak, insanları suçlayarak, yargılayarak, insanları kutuplaştırmak gibi yol ve yöneteme ihtiyacımız yok. Tam tersine adalet duygusu, hukukun işleyişi toplumu birleştirmeli ve gerçekten inancı bu topraklara daha büyütmeli. Sabah da söylemiştim, karar üzücüdür. Elbette ki karar can sıkıcıdır. Canan Kaftancıoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin, Türkiye'nin en büyük kentinin il başkanıdır. O manada bu yol haritasında Canan Kaftancıoğlu'nun daima yanındayız. Bu hukuksuzluğun üst mahkemede giderileceğine inanıyorum. Türkiye'mizin bu konuda en doğru kararı verecek hakimleri, savcıları her şeye rağmen vardır. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum. Ben de hem il başkanı hem de yol arkadaşı olarak Canan hanımın yanındayım. İnanıyorum bu konu çözümlenecek ve ülkenin gündeminden kalkacak ve biz işimize bakacağız. Bizler yine kol kola bir arada ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz. Bu gündemden kurtulmamız gerekiyor."

'OĞLUNU İSTEYEN ANNELERİN YANINDAYIM'

Diyarbakır gezisine yönelik eleştirilerle ilgili de açıklama yapan İmamoğlu, HDP Diyarbakır il örgütü önünde eylem yapan annelere destek verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tabi ki evladının teröre teslim olduğunu görerek orada feryat feryat oğlunu tekrar isteyen annelerin yanındayım. Bakın, bu ülkede gençlerimiz terörün kıskacına girmesin, diye uğraşıyoruz. Hem İstanbul hem de Türkiye'nin her yerine moral vermek istiyoruz. Biz çocuklarımızın iyi eğitim almasını istiyoruz. Gençlerimiz hayata umutla baksın. Kimse kendini kenara atılmış, adaletsizliğe uğramış ya da kutuplaşmış bir ülkede sağ sola savrulmuş gibi hissetmesin. Demokrasiye en uygun biçimde, bu ülkenin yasalarına en uygun biçimde demokrasinin güçlendirilmesini istiyoruz. Yasaya uygun bir biçimde kurumların güçlendirilmesini istiyoruz. Demokrasiyi güçlendirirsek herkes kendi varlığını ortaya koyabildiğini düşünürse siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, kurumlar hatta kişiler o zaman ruhu ferah olur. Biz kurumların güçlendirilmesini istiyoruz. Aksi takdirde bunu yapmadığınız zaman terör örgütleri güçleniyor. Terör örgütlerinin zayıflatılması ve bertaraf edilmesini istiyoruz. Böyle bir atmosferi sağlarsanız bu olur. Bu sadece silahla da olmuyor. Ben oradaki annelerin elbette yanındayım. Çocuklarının terörden kurtulması için biz de çaba gösteriyoruz. En önde mücadele etmeye hazırız; ama bunun başka yöntemlerini başkaları unutmasın. Yani sağda, solda, sokakta gezen bir makamda oturanı 'terörist' ilan ederek bu sorunu çözemezsiniz. Bu sorunun çözümü başkadır. Bu sorunun çözümü hukuk yoluyla olur, Meclis'te olur, siyasi platformlarla olur. Sadece orada bulunan annelerin değil terörün kıskacına girmiş bütün gençlerimizin kurtarırız, memleketin saygın bireyleri haline getiririz. İster doğuda ister güneyde isterse kuzeyde nerede yaşıyorsa yaşasın baktığımız pencere budur. 82 milyon vatanseverimiz var. Biz o vatansever yurttaşlarımız için mücadele eden insanlarız. Topluma böyle bakmazsanız toplumu barıştıramazsınız. Umuyorum Türkiye'nin terör belasından kurtulduğu günlerde, mutlu, güzel, üretken günlerde birlikte oluruz."

Yaptığı açıklamaların yeni polemik konusu olabileceğinin belirtilmesi üzerine İmamoğlu, "Ben gerçek cümleler kurdum. İçinde polemik yok. Polemik yaratan kişilere bunlar cevap oluyorsa varsın, olsun" dedi.

Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu, daha sonra Kızlarağası Hanı'na geçerek, birlikte kahve içti. Kent sakinlerinin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan başkanlar, Hisarönü ve Agora'yı gezdi.

Kaynak: DHA

- İzmir