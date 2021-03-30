İMAMOĞLU'NDAN KABAKTEPE'YE ZİYARET
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İMAMOĞLU'NDAN KABAKTEPE'YE ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti.

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İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti.

İmamoğlu, göreve kısa süre önce başlayan Kabaktepe'yi Sütlüce'deki AK Parti İl binasında ziyaret etti.

İmamoğlu, Kabaktepe'ye "Tarihte İstanbul Haritaları" adlı harita koleksiyonunu hediye etti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İmamoğlu, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul'un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN KABAKTEPE'YE ZİYARET
İMAMOĞLU'NDAN KABAKTEPE'YE ZİYARET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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