İmamoğlu'ndan jüri üyeleriyle Üsküdar gezisi
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İmamoğlu'ndan jüri üyeleriyle Üsküdar gezisi

İBB, Üsküdar'ın çehresini değiştirecek "Mimar Sinan Meydanı" için düzenlenecek uluslararası yarışma sürecini başlattı.

İmamoğlu'ndan jüri üyeleriyle Üsküdar gezisi
24.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da yapılacak "Mimar Sinan Meydanı" güzergahını, düzenlenecek uluslararası yarışmanın jüri üyeleri ile birlikte inceledi. İmamoğlu'na inceleme gezisinde jüri üyeleri ile birlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da eşlik etti. İmamoğlu ve beraberindeki heyetin tarihi ilçedeki ilk durağı, bir Mimar Sinan eseri olan Kuşkonmaz Camii adıyla anılan Şemsi Ahmet Paşa Camii oldu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'tan çalışmalar ve yarışmayla ilgili bilgiler alan İmamoğlu, beraberindeki jüri üyeleriyle birlikte Mimar Sinan'ın ilçedeki diğer eserlerini dolaştı.

"ÇOK DEĞERLİ BİR JÜRİ KATILIMI SÖZ KONUSU"

Kuşkonmaz Camii'nden Mihrimah Sultan Camii'ne geçen İmamoğlu, jüri üyelerinden detaylı tarihi bilgiler aldı. Yol boyu kendisine ilgi gösteren vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ilçedeki son durağı, Mimar Sinan Çarşısı oldu. İmamoğlu, burada yaptığı değerlendirme konuşmasında şunları söyledi:

"Bir Mimar Sinan Meydanı kararının alındığını duyunca, dedim ki; 'Mimar Sinan'ın anlatılması, hissettirilmesi lazım.' Bunu, bu alanda nasıl canlandırırız? Aslında iş, çok güzel de genişlemiş. Baktığımızda, Mimar Sinan'ın geneliyle burada hissettirilmesinin çok daha güzel bir duygu olacağını görüyoruz. Genişleme düşüncesi için teşekkür ederim. Çok değerli bir jüri katılımı söz konusu. Az önce bir hocamız söyledi; 'Yarışmacılardan daha zor işimiz.' Gerçekten öyle. Çünkü, iyi tanımlamak lazım. Amacımız ne? Hep, 'Mimar Sinan' denir, ama sanki 'denir'; öyle var. Muazzam bir insan ve muazzam bir iş; bize büyük bir miras. İyi anlatılması, hissettirilmesi lazım. Çünkü onun ortaya koyduğu bu eser kabiliyetinin, başkalarına ilham olması lazım. Onu da sağlamanın modeli, bu tür anıların ortaya konduğu alanlar. Burayla kalmaması, genişlemesi güzel ama bir belediye başkanının arzusu, her zaman bu işlerin bir an önce hayata geçmesidir. Bu bağlamda biz isteriz ki; bir an önce İstanbul'un bu köşesinden, güzel Üsküdar'ımızdan bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya anlatılan güzel anlatıların, güzel anıların, güzel simgelerin varlığıyla buranın olgunlaşması. Burada da meydan çalışmamız inşallah bu yıl sonu toparlanıyor. Hem burası hem camiler, eserleri, çarşısı ve bütün buradan tarihi yarımadaya baktığınızda görünen diğer eserleriyle, belki de Türkiye'nin birçok yerinde olan diğer eserlerini de içine katan bir anlayışla, inşallah iyi tariflerinize güzel karşılık verecek yarışmanın bir an önce hayata geçmesini umuyoruz. Başarılar dileriz."

HER BİRİ ALANINDA UZMAN

Üsküdar'ın ve İstanbul'un çehresini değiştirecek jüride, Türkiye'nin alanında uzman akademisyenleri ve mimarları yer aldı. Yarışmanın, "Danışman ve Asli Jüri Üyeleri" şu isimlerden oluştu:

Nurhan Atasoy: Sanat tarihi profesörü, akademisyen ve yazar. Osmanlı ve İslami sanat tarihinde uzman; bu konularda akademik çalışmalar yapmış ve çeşitli eserler kaleme almıştır.

Cemal Kafadar: Tarihçi, akademisyen, yazar. Türk Tarih Kurumu'nun şeref üyesidir. Osmanlı, Ortadoğu ve Doğu Avrupa tarihi alanında uzman.

Gülru Necipoğlu: Türk sanat ve mimarlık tarihi profesörü. İslam araştırmaları alanında çalışır ve uzmanlık alanı Osmanlı sanatı ve mimarisidir.

Baha Tanman: Sanat tarihçisi, akademisyen. Osmanlı mimarlığı üslupları ve Osmanlı dönemi tekke sanatı alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Uğur Tanyeli: Mimar, mimarlık tarihçisi, akademisyen. Türkiye modernliğinin, Osmanlı'nın fiziksel çevre bağlamında irdelenmesi üzerine çalışmalar yürütüyor.

Rahmi Aksungur: Heykeltıraş, eski MSGSÜ rektörü. Türkiye'deki ilk büyük kapsamlı heykel düzenlemesini "Cumhuriyet Tarihi Düzenlemesi Sanat Eserleri Yarışması"nda birincilik alarak Ankara Devlet Mezarlığı'nda yapmıştır.

Emre Arolat: Mimar. Çeşitli mesleki yayınlarda makale ve deneme yazıları yayınlandı. Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı.

Levent Çalıkoğlu: Sanat tarihçisi ve küratör. Türkiye Modern ve Çağdaş Sanatına dair yayınlanmış pek çok makalesi ve kitapları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok serginin küratörlüğünü üstlenmiştir.

Nilüfer Ergin Doğruer: Heykeltıraş. Kentsel Alan Heykeli üzerine araştırmaları/ çalışmaları bulunuyor. Kadıköy çarşı içi heykeli uygulamaları arasındadır.

Kerem Erginoğlu: Mimar. Türkiye ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atmıştır.Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı.

Neslihan Pala: Heykeltıraş, MSGSU Heykel Bölüm Başkanı. Beşiktaş Kartal Heykeli'ni yapmıştır.

Han Tümertekin: Mimar. Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanmıştır.

Kaynak: Bültenler

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