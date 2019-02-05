İmamoğlu'ndan Huzurevi Ziyareti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kartal Huzurevi'ni ziyaret etti.

Adnan Kahveci'nin anma programına katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Kartal Huzurevi'ne geçti. Burada kalanlarla sohbet eden İmamoğlu, yaşlıların ellerini öperek hayır duası istedi. İmamoğlu'na ziyareti boyunca Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de eşlik etti. - İstanbul

Kaynak: DHA