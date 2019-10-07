İmamoğlu'ndan Haydarpaşa Garı çağrısı: Yol yakınken yanlıştan dönün

07.10.2019 10:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihalelerine ilişkin "Ulaştırma Bakanlığı burayı direkt İBB'ye verebilir, ki en doğru kurum burası. Nasıl ormanları İBB'ye daha önce tahsis etmiş, İBB de geçmişten bu güne bu tür yerleri layıkıyla kullanmış. Bu da verilebilirdi." dedi.



Ancak buna rağmen ihale kararı verildiğini belirten İmamoğlu, "İstanbul adına çok konuşulan yerlerden bahsediyoruz, yani Haydarpaşa Garı ve Sirkeci. Ulaştırma Bakanlığı Basın müşaviri 'haksızlık yapıldığı' minvalinde bir açıklama yaptı. Allah aşkına size hangi motivasyon bu açıklamayı yaptırdı? Burasını 16 milyon adı altına alınıyor. Bunun içinde siz ve varsınız, ben de. Biz burada kültürel açıdan verimli işler yapmak için alacağız." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle