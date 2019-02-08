İmamoğlu'ndan Hamzaçebi Açıklaması

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin istifasına ilişkin olarak, "Bu hem sayın Hamzaçebi'nin tecrübesine yakışan, hem de partinin bir üyesi olması tanımına yakışan bir tavır olacağını düşünüyorum" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı Kampanya ve Koordinasyon Çalıştayı özel bir otelde düzenlenen programla gerçekleştirildi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, aday tanıtım toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin istifasına ilişkin basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Parti içerisinde insanlar kendi bireysel kararlarını alabilirler. Görevden geri çekilebilirler, istifa edebilirler, tekrar o görevi geri alırlar. Benim hayat felsefem umuyorum bunu kamuoyuna açık bir deklarasyona döndürmeden kendi kurullarının içerisinde aşabilecekleri bir dille yönetsinler. Zira gönül kırıklıkları olabilir ya da istemedikleri bir tanımlama ve görevlendirme olabilir, bunları insanı buluyorum. Ama dediğim gibi bundan sonrasını kamuoyuna mal etmeden, parti içerisinde bir düzenle yönetmenlerini diliyorum. Bu hem sayın Hamzaçebi'nin tecrübesine yakışan, hem de partinin bir üyesi olması tanımına yakışan bir tavır olacağını düşünüyorum. Oturur konuşuruz, biz büyük bir partiyiz, oturur konuşur ve çözeriz" dedi.

"20 MİLYON METREKARELİK YAŞAM VADİSİ, BU ÇILGIN BİR PROJEDİR"

Yeşil alanlarla ilgili 'çılgın' olarak nitelendirdiği projesini açıklayan İmamoğlu, "İstanbul'dun batısından Haramidere'den Ambarlı vadiden başlayıp Pendik'e kadar aslında belirli bunların tamamı vadi ya da biraz daha metruk durumda gözüken ve toplumun yıllardır burası ne olacak dediği ve tanımlayamadığı, Küçükçekmece gölünden arkaya Başakşehir'e, Bahçeşehir'e kadar ulaşan. Ama hiçbir tanımı olmayan ve tanımlanmamış yerlerde alışmış olduğumuz şekilde binaların yükseldiği, bu tür alanları, mülkiyet sorunu olmayan, tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan ya da bir kısım hazineye ait alanlarda tam 20 milyon metrekarelik bir yaşam vadisi ve yeşil alandan bahsediyoruz ki, etki alanı 40 milyon metrekare. Burada aslında şu mesajı veriyoruz, önceliğiniz ne yapmak istediğinize bağlı. Bu çılgın bir projedir. İstanbullular yeşili bulamadığı için çıldırmakta, nefesi daralmakta ve mutsuz olmakta. Ben her zaman söylüyorum, güzel ve doğal ortamlar sağladığınız zaman insanlar morali bozuk dahi olsa morali düzelmiş bir şekilde evine girer. Buradaki derin mesajda önceliğimiz bu kente yeşil alan kazandırmak" diye konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM BU SİYASİ BİR TANIM DEĞİL"

İstanbul genelinde ilçe başkan adaylığında tek bir kadın adayının olduğunu ilişkin soruya cevap veren İmamoğlu, "Çok üzgünüm, bu gerçekten bu bir siyasi bir tanım değil. Gönlümü kıran, elbette sebepleri partinin tercih sebebi kadınların yeterince sürecin içerisinde var olmaması ki bazı ilçelerde kadın aday adayı bile yok. Var olan bazı yerlerdeki tercih hataları beni derinden üzüyor. Ama ben arkadaşlarıma ve il başkanlarıma söyledim. Bizzat masada olmak ve kentin oluşumunda ama büyükşehirde ama ilçelerde iki koltuktan birinin kadına verilmesi konusunda çok hassas, çok baskıcı bir süreci işletmeyi il başkanımla görüştüm. Gücüm yettiği kadar ilçe bazında bu sürece dahil olacağım. Maksimum bir başarıyı size göstermeyi ve meclis üyelerimizle bir fotoğraf vermeyi çok arzu ediyorum" şeklinde konuştu.

(Ferhat Yasak - Mehmet Başa/İHA)

Kaynak: İHA