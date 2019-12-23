İMAMOĞLU'NDAN FAYTON AÇIKLAMASI (1)
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İMAMOĞLU'NDAN FAYTON AÇIKLAMASI (1)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak.

23.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:53
İMAMOĞLU'NDAN FAYTON AÇIKLAMASI (1)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı , "Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------İmamoğlu'nun açıklaması


Kaynak: DHA
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