İMAMOĞLU'NDAN 'FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU" AÇIKLAMASI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İMAMOĞLU'NDAN 'FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU" AÇIKLAMASI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. İnşallah nice yüz yıllar İstanbul'da yaşamaya devam edecek" dediİBB, Fatih Sultan Mehmet'in Londra'da müzayede satışa çıkan potresini 770 bin sterline aldı.

26.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:53

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. İnşallah nice yüz yıllar İstanbul'da yaşamaya devam edecek" dedi

İBB, Fatih Sultan Mehmet'in Londra'da müzayede satışa çıkan potresini 770 bin sterline aldı.

Açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Mutluyuz. Bellini'nin gerçekten önemli bir tablosunun, bize ait aslında bir anının, Fatih Sultan Mehmet'e ait bir tablonun yakıştığı yer, elbet İstanbul'dur. Yakışan; İstanbul halkının, hatta bütün dünyanın gelip, o muhteşem komutanı, padişahı görmek isteyeceği bir alanda ziyaret etmesidir. Bu noktada; satışa çıktığını duyunca çok heyecan duydum ve hemen arkadaşlarıma, süreci incelemeleri için talimat vermiştim. Bugün de belediyemize ait bir şekilde sonuçlanması, beni çok mutlu etti. Çok onur duydum. Tam da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da daha özel bir anıtla hissedilir hale gelmesini ve bunun Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyeti üzerine, bize yakıştığını ifade ettiğim ve bununla ilgili bir proje sürecini başlattığımız -şu anda yarışma safhasında- hatta nerede olması gerektiği konusunda ön hazırlıkların yapıldığı sıcak günlerde böyle bir hediyenin İstanbul'a kazandırılması, beni, çok çok mutlu etmiştir. Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. İnşallah nice yüz yıllar İstanbul'da yaşamaya devam edecek" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN 'FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU' AÇIKLAMASI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Haber
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haber
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
Alman ödeme hizmeti sağlayıcısı Wirecard iflas başvurusunda bulundu
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Adnan Menderes
Magazin Alişan Murat Boz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: İMAMOĞLU'NDAN 'FATİH SULTAN MEHMET TABLOSU" AÇIKLAMASI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 14:28:44. #1.15#
title