İmamoğlu'ndan Esnaflara:  Bir Seferberlik Başlatacağız, Kahramanları da Siz Olacaksınız

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Botanik Park'ta düzenlenen "İstanbul Esnaf Buluşması" etkinliğine katıldı. Ekrem İmamoğlu, her esnafın çağa uygun hale gelmesi için ortak masa kuracaklarını belirterek, "Bir seferberlik başlatacağız, bunun kahramanları da siz olacaksınız" dedi.İmamoğlu, "Büyükşehir belediyesi sizin çalışma arkadaşınız olacak. Size sürekli talimat veren, ceza kesen bir kurum olmayacak." diye konuştu.

Etkinlikte yaptığı konuşmada İmamoğlu, esnafla birlikte mücadele edeceklerini belirterek, "1 Nisan'dan sonra bu kardeşiniz, her esnafın çağa uygun hale gelmesi için mücadele edeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz. Size ceza kesen değil, gelişmiş bir kentte esnafımız nasıl olmalı, hangi eğitimleri yapmalı, nasıl bir araya gelmeliyiz, bir araya gelip neleri çözebiliriz? Şoförleri nasıl davranmalı ya da mahalledeki bakkalı nasıl hareket etmeli, tezgah düzeni nasıl olmalı, onun da lehine belediyenin de lehine toplumun da lehine. Dolayısıyla bir seferberlik başlatacağız bunun kahramanı da siz olacaksınız." diye konuştu.

"HİÇBİR SİYASİ KAVRAMIN ESİRİ HALİNE GETİRMEYECEĞİZ"

Omuzlarında büyük bir yük olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Ben İstanbul'un güzel, renkli, ahlaklı, nizamlı, tertipli olmasının anahtarının sizde olduğunu biliyorum. Bu büyük bir işbirliği gerektiriyor. Şu anda burada yüz binlerce insanın temsilcisi oturuyor. Aynı zamanda milyonlarca aile fertlerinin ekmek yediği, kazandığı sistemin temsilcilerisiniz. Sorumluluğunuz büyük, omuzlarınızda büyük yükler var. Benim de yük var. Ama biz yükümüzü paylaşacağız. Biz bir arada üreteceğiz. Biz, sizi hiçbir siyasi kavramın esiri haline getirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİ YIKIP ATACAĞIZ"

Esnafla birlikte ortak masa kuracaklarını ve sorunlarını o masada çözeceklerini anlatan Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

""Belediye kanalıyla yaratılan bazı imkanları, sizlere tahsis edilmesi gereken bazı hususların sahibi sadece siz olacaksınız. Yanınıza siyasi ortaklar katmayacağım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ben kamunun kazanması, esnafın hak ettiği değeri elde etmesi için göreve geliyorum. Bu anlamda halkçı, dürüst, ahlaklı ve adil bir belediye başkanlığını size vaat ediyorum. Bize şu konuda inanın. Hangi husus olursa olsun ortak masamız olacak. O masada sizler, bizim direk muhataplarımız olacaksınız. Hiçbir zaman sizi oyalayan araya birilerini, aracıları koydurtan bir düzen olmayacak. Hepsini yıkıp atacağız, hepsini söküp atacağız. Büyükşehir belediyesi sizin çalışma arkadaşınız olacak. Size sürekli talimat veren, ceza kesen bir kurum olmayacak. Bunun sözünü veriyorum." dedi.

- Uyanık

Kaynak: DHA