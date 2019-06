İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sisi' yanıtı: Milletimiz ismimi çok iyi biliyor, çok da sevdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için yaptığı 'Sisi' benzetmesini yanıtlayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Benim adım Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da aday olarak Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ve Necdet Gökçınar var. Keşke Cumhurbaşkanı sahada olmasa da Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilense. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor, çok da sevdi," dedi.

"GİZLİYSE NEDEN ANLATTIK?"

"Biz gizli görüşmeye yapacağız, 1 gün sonra bana soran gazetecilere anlattık bu görüşmeyi, gizliyse neden anlattık? Neden Taksim'in göbeğinde yaptık? Akıl tutulması heralde, buradan mı medet umuyorlar? Şu an yaptıkları işin ne millete faydası var ne bize. Kaybetme psikolojisine bürünen siyasilerin şu an yaptıkları bu. Üzülerek takip ediyorum.

En fazla 2-3 dakika, 3-5 cümle kurduk. 6 ayda o masayı zor kurduk, 6 ay daha bunu konuşacaklar sanırım. Hiç tutarlı bir siyasi yol haritası değil. Bu stratejilerini gözden geçirmeliler.

"ÇOK BÜYÜK AYIP YAPMIŞLARDIR"

?Bir otelin gizliliği esasları üzerinden çok büyük ayıp yapmışlardır. Benim dava açacağım bir durum değil. Mesleki ahlaka aykırı bir davranışta bulunduklarını düşünüyorum.

Hala Binali Yıldırım'ın çaya davetini bekliyorum. Seçimden önce olmazsa, seçimden sonra ben kendisini Saraçhane'ye davet edeceğim."