İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

15.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Kanal İstanbul" konusunda brifing verme talebini içeren bir mektup sunduğunu açıkladı.

ATO Congresium'da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"nin açılışı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in özel kaleminden aranarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyükşehir belediye başkanlarına ödül verileceğinin söylenmesi üzerine CHP'li belediyeler olarak toplantıya katılmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

İmamoğlu, "Biz buraya katılmaya özen gösterdik. Birinci sebebi, Türkiye Belediyeler Birliği bizim. Bilmeyenler için söyleyelim Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye'deki bütün belediyelerin bütçelerinden para kesilerek bütçesi yönetilen bir kurumdur. Şu anda o belediyeler birliğinin en fazla parasını ödeyen İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Mersin gibi ilk sıraları teşkil eden belediyelerin bütçesiyle bu arkadaşlarımız orada görev yapıyorlar. Bugün ne yazık ki nezaketsiz bir gün olmuştur. Burada bütün belediyeler var." diye konuştu.

Kongrede aslında yüksek teknolojinin konuşulmasını beklediklerini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yüksek teknoloji konuşulacaktı. Ben zannettim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanı çıkacak son 5 yılda niçin 107 milyar dolar açık verdiklerini, ihracatla ithalat arasındaki farkın niçin 107 milyar olduğunu açıklayacak, daha çok iş yapmamız gerektiğini söyleyecek, hep beraber bu işi üstlenelim diyecek. Onu demedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ne alakası varsa bir su yolundan bahsetti. Peşinden Çevre ve Şehircilik Bakanı keza. Bütün bunlar yanlış ve katılmadığımız bir metot. Dediğim gibi nezaketsiz bir gün yaşanmıştır. Kaldı ki biz kanalı elbette tartışabiliriz, istiyoruz da zaten. Kaldı ki ben defalarca 'Sayın Cumhurbaşkanım davet edin, gelelim anlatalım, sunum yapalım.' diye kendilerinden talepte bulundum. Bugünün en kıymetli anı benim için kendilerine bu talebimi yenilediğim dört sayfalık mektubumu vermekti. Dört sayfalık mektubumu verdim. Gördüğüm kadarıyla da Sayın Bakanların konuşması devam ederken ilgisini benim mektubuma döndürmüştü, onu okuyordu."

"Onlarla polemik yarışına mı gireceğim?"

İmamoğlu, mektubunda, Kanal İstanbul konusunda bazı bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yanlış bilgilendirdiğini anlattığını aktardı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verme istediğini mektubunda yinelediğini söyleyen İmamoğlu, "Vicdanıyla, adaletiyle bu daveti bekliyorum kendilerinden. Umarım en yakın zamanda olur." dedi.

Kongrenin kötü geçtiğini savunan İmamoğlu, "Gün ne yazık ki kötü geçmiştir. Türkiye Belediyeler Birliği ne yazık ki nezaketsiz bir gün hazırlamıştır. Bunu Fatma hanıma duyuruyorum. Kendisini biz çok nezaketli biliriz onu da ifade edeyim. Yanlış kimdedir bilmem ama bize bir cevap borcu vardır." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Toplantıya katılmaya devam edecek misiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Bizim için toplantı bitti, gerek yok. Ben çıkıp ne diyeceğim? Gündem sabahki gündemse çıkıp ben onlarla polemik yarışına mı gireceğim? Böyle bir tarzımız yok. Valla beni İstanbul'da çok iş bekliyor. Arkadaşlarımı her şehirde bekleyen çok kıymetli iş var. Burası bugün beyhude vakit geçirmemize sebep olur, onu istemiyoruz." karşılığını verdi.

İmamoğlu, bir başka soruyu yanıtlarken, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 82 milyonda bir borcu her vatandaşımıza vardır. Bana çarpı 16 milyon borcu var, çünkü ben 16 milyonu temsilen kendilerinden randevu talep ediyorum. Tüm samimiyetimle, vicdanım, belediyeciliğimle istiyorum. Ben her şeye rağmen olumlu cevap bekliyorum kendisinden." ifadelerini kullandı.

Cemevlerinin "ibadethane" olarak kullanılmasına ilişkin de değerlendirme yapan İmamoğlu, "Kimin nereyi ibadethane olarak kullanacağına biz karar veremeyiz. İnşallah bu hafta olumlu karar çıkacak." dedi.

Kaynak: AA