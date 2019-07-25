İmamoğlu'ndan canlı Belediye Meclisi toplantısında bütçe tepkisi: Seçim masrafları İBB'ye yük edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçiminin ardından yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında, bütçe rakamlarını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçiminin ardından yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında, bütçe rakamlarını açıkladı.
İmamoğlu, sosyal medyadan canlı yayınlanan toplantıda belediyenin net borçlanma ihtiyacının 7,2 Milyar TL olduğunu söyledi.
Kaynak: Euronews.com
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