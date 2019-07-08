İmamoğlu'ndan canlı Belediye Meclisi toplantısında bütçe tepkisi: Seçim masrafları İBB'ye yük edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçiminin ardından yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında, bütçe rakamlarını açıkladı.İmamoğlu, sosyal medyadan canlı yayınlanan toplantıda belediyenin net borçlanma ihtiyacının 7,2 Milyar TL olduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçiminin ardından yapılan ilk Belediye Meclisi toplantısında, bütçe rakamlarını açıkladı.
İmamoğlu, sosyal medyadan canlı yayınlanan toplantıda belediyenin net borçlanma ihtiyacının 7,2 Milyar TL olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
Son Dakika Haberleri
18:52 Ankara Barasu'ndan SETA'ya rapor eleştirisi: Danıştay saldırısına giden sürecin yeni versiyonu