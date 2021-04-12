İmamoğlu'ndan Adıyaman'daki belediyelere destek
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İmamoğlu'ndan Adıyaman'daki belediyelere destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İmamoğlu'ndan Adıyaman'daki belediyelere destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Adıyaman'daki belediyelere yardım desteğinde bulunuldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Adıyaman'daki belediyelere yardım desteğinde bulunuldu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin girişimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Adıyaman'daki belediyelere 2 TIR dolusu yardım gönderildi.

İçerisinde çöp konteynırları, belediye işçi kıyafetleri, bilgisayar, internet kurulum malzemeleri ve hijyen malzemelerinin bulunduğu TIR'lar, eski Adıyaman Valiliği bahçesine getirildi. Tırlarda bulunan yardım malzemeleri, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve parti üyelerinin katılımıyla Kahta, Gölbaşı, Tut, Yaylakonak, Kesmetepe, Kömür, Pınarbaşı, Harmanlı ve Şambayat Belediyelerine eşit bir şekilde dağıtıldı. Yardımlarından dolayı Başkan İmamoğlu'na teşekkür eden Milletvekili Tutdere, "Pandeminin başladığı 11 Marttan bu yana bizler Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları ve belediyeleri olarak her zaman halkımızın yanında olduk. Bu zor süreçte halkımızın ihtiyaçlarına ulaşmaya çalıştık, onların dertlerine derman olmaya çalıştık. İmkanlarımız dahilinde her daim halkımızın yanında olduk. Başkan İmamoğlu bundan sonraki süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını yasalar dahilinde Adıyamanlılara seferber edeceğini sözünü vermişti ve bugünde Başkan İmamoğlu'nun verdiği sözü tuttuğunu görüyoruz. Bu tırlarda bulunan malzemelerle muhalefet belediyelerin ihtiyaçları karşılanacak. Burada bu malzemelerin dağıtımını yapacağız. Bundan sonraki süreçte de yardımlar gelmeye devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

İmamoğlu'ndan Adıyaman'daki belediyelere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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