İmamoğlu'nda içme suyu şebekesi yenileniyor

17.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:02

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın verdiği talimatları yerine getirmek için harekete geçen Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, İmamoğlu ilçesinin içme suyu şebekesini yeniliyor.



Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'na gerçekleştirdiği ziyarette ilçenin tüm içme suyu sorununu çözeceğini müjdeleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçedeki içme suyu şebekesinin 12 kilometrelik bölümünün asbestli borulardan oluştuğunu ve bunların acilen yenilenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Adanalıların ihtiyaçlarına yönelik projeleri bir bir faaliyete geçiren Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Başkan Zeydan Karalar'ın İmamoğlulu vatandaşlara verdiği sözün gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Asbestli borular tarihe karışıyor



İmamoğlu ilçesinde daha önce başlayan ancak yarım kalan içme suyu projesini tamamlamak için harekete geçen ASKİ, insan sağlığı için tehdit oluşturan asbest (AÇB) boruları değiştirmeye devam ediyor. Toplam uzunluğu 18,2 kilometre olan projenin 13 km'lik kısmını tamamlayan ASKİ ekipleri, İmamoğlu genelinde dayanıklı içme suyu borularının döşemesini yapıyor.



İlçeye büyük bir yatırım gerçekleştiren ASKİ, projenin sona ermesiyle birlikte İmamoğlu ilçesinde ikamet eden vatandaşların hem daha sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşmasını hem de sık sık sorun çıkaran borulardan kurtulmasını sağlayacak. Aynı zamanda söz konusu proje tamamlandığı zaman, Çatalan Barajı'nda arıtılan suyun dağıtımında oluşan kayıp oranı da azaltılmış olacak. - ADANA

Kaynak: İHA