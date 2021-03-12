ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi

Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildiADANA'nın İmamoğlu ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi, bir caminin de alemi koptu.

Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi, bir caminin de alemi koptu.

İmamoğlu ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken, ağaçlar da devrildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçlar, kesintiye neden oldu. İmamoğlu Merkez Camii'nin alemi, fırtına nedeniyle koptu. Belediye ekipleri, sona eren fırtınanın neden olduğu zararları gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı