ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi
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ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi

12.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:19

Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildiADANA'nın İmamoğlu ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi, bir caminin de alemi koptu.

Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi, bir caminin de alemi koptu.

İmamoğlu ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken, ağaçlar da devrildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçlar, kesintiye neden oldu. İmamoğlu Merkez Camii'nin alemi, fırtına nedeniyle koptu. Belediye ekipleri, sona eren fırtınanın neden olduğu zararları gidermek için çalışma başlattı.

ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi
ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi
ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi
ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi
ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi
ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi
ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi
ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi
ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi
ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi
ADANA Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, ağaçları devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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