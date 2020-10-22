İmamoğlu'nda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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İmamoğlu'nda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

22.10.2020 19:44 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:48
İmamoğlu'nda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sevinçli Mahallesi'nde çıktı. Mahalle muhtarı Davut Akbulut'un evinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü. Akbulut'un evi yangında kullanılamaz hale geldi.


İmamoğlu'nda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
İmamoğlu'nda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
İmamoğlu'nda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
İmamoğlu'nda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur SELÇİK

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