İmamoğlu'nda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
22.10.2020 19:44 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:48
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sevinçli Mahallesi'nde çıktı. Mahalle muhtarı Davut Akbulut'un evinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü. Akbulut'un evi yangında kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur SELÇİK