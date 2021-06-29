İmamoğlu'na, valiye hakaretten 20 bin liralık tazminat
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İmamoğlu'na, valiye hakaretten 20 bin liralık tazminat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İmamoğlu'na, valiye hakaretten 20 bin liralık tazminat İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle, faizi hariç 20 bin TL tazminat ödeyecek.

- İmamoğlu'na, valiye hakaretten 20 bin liralık tazminat

ORDU - İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle, faizi hariç 20 bin TL tazminat ödeyecek.

5 Haziran 2019 tarihinde dönemin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde yaşanan tartışmalarda İmamoğlu tarafından eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle, Vali Seddar Yavuz tarafından İmamoğlu aleyhine açılan manevi tazminat davası sonuçlandı.

"Faizi hariç 20 bin TL tazminat ödeyecek"

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bugün 9'uncu duruşması davada mahkeme İmamoğlu'nun Vali Seddar Yavuz'a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetti. Vali Seddar Yavuz'un Avukatı Resul Yılmaz, Ekrem İmamoğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davasının İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugünkü duruşmasında sonuçlandığını belirterek, "İmamoğlu, Vali Yavuz'a 20 bin TL tazminat ile birlikte bu tutarın faizini ödeyecek" dedi.

Öte yandan, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde İmamoğlu hakkında açılan ve 17 Mart 2021 tarihinde karar verilen ceza davasında Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi sanık İmamoğlu'nu cezalandırmış ve 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetmişti.

İmamoğlu'na, valiye hakaretten 20 bin liralık tazminat
İmamoğlu'na, valiye hakaretten 20 bin liralık tazminat
İmamoğlu'na, valiye hakaretten 20 bin liralık tazminat
İmamoğlu'na, valiye hakaretten 20 bin liralık tazminat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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