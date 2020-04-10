İMAMOĞLU'NA TEHDİT MESAJI GÖNDEREN KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İMAMOĞLU'NA TEHDİT MESAJI GÖNDEREN KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

İMAMOĞLU'NA TEHDİT MESAJI GÖNDEREN KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tehdit maili gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan Tuna G.'nin ifadesinde, "Eleştirilerim hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini çekmek amacıyla söz konusu maili gönderdim" dediği öğrenildi.

10.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:08

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tehdit maili gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan Tuna G.'nin ifadesinde, "Eleştirilerim hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini çekmek amacıyla söz konusu maili gönderdim" dediği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden Tuna G.'nin polis ifadesine DHA ulaştı. Tuna G.'nin ifadesinde İmamoğlu ile telefon ya da yüz yüze herhangi bir görüşmesi olmadığını, İBB adaylığı açıklandığında tanıdığını anlattığı belirtildi. Tehdit içerikli maili bizzat gönderdiğini söyleyen Tuna G.'nin, 'Ben Ekrem İmamoğlu'nun kahramanlaştırılmasının yanlış olduğunu yaklaşık bir yıldır eleştirmekteyim. Bu konuda daha önce CHP genel merkezine mail göndermiştim. Fakat eleştirilerim hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini çekmek amacıyla söz konusu maili gönderdim. Bu mailin gönderilmesi için beni yönlendiren herhangi bir şahıs ya da şahıslar yoktur. Tamamiyle kendi inisiyatifimle gönderdim. İmamoğlu'nun CHP'ye yakışmadığını, başkan olmasının parti teşkilatına, İstanbul'a ve Türkiye'ye zararı olduğunu düşünüyorum" dediği öğrenildi.

"ELEŞTİRİLERİM DUYULSUN DİYE MAİL GÖNDERDİM"

Polis sorgusunda Tuna G.'ye, İmamoğlu'na gönderdiği bir diğer mailde FETÖ'cü olmakla suçladığı da hatırlatıldı. Tuna G.'nin ise 'İnternet ortamında ve açık kaynaklardan kendisi hakkında edinmiş olduğum bilgilerden dolayı mailde FETÖ'cü diye hitap ettim. Kendisinin daha önce STV'de programlara katılıp, FETÖ'cüler tarafından yapılan kumpas ve şike operasyonlarını savunması, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde FETÖ'cü olduğu bilinen kişilere büyük meblağlı ihaleleri verdiğini medyadan duymamdan dolayıdır" cevabını verdiği kaydedildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN HAKARET ETMİŞ

Tuna G.'nin 'Ceaser Tuna (Kayzer)" adlı sosyal medya hesabından da 31 Mart- 8 Nisan tarihleri arasında İmamoğlu aleyhine mail içeriğine benzer paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Şüphelinin sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul ederek, İmamoğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle yaptığını söylediği kaydedildi. Tuna G.'nin hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini de belirtti.

"MEMURLUKTAN İSTİFA EDİP CHP'YE KATILDIM"

İfadesinde kendisiyle ilgili bilgiler de veren şüpheli Tuna G., 2007-2018 yılları arasında TCDD'de memur olarak çalıştığını, bu sürede Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiğini anlattı. Tuna G. 2018 yılında memurluktan istifa ettiğini, üniversitelerde akademisyenlik veya hakimlik için başvuru yapmaya başladığını anlattı. Yazılı sınavları kazanmasına rağmen, mülakatlarda elendiğini anlatan Tuna G.,'nin '2005-2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde yaklaşık bir yıl okudum. Burada okurken İşçi Partisi ile bağlantılı Türkiye Gençlik Birliği'nin üniversite içindeki öğrenci faaliyetleri, Atatürkçü Düşünce Derneği faaliyetlerine katıldım. 2009-2013 yılları arasında Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim. 2018'de memurluktan istifa ettikten sonra CHP Genel Merkezi'nde partiye üye oldum. 24 Haziran 2018 milletvekilliği aday adaylığı müracaatında bulundum. Ancak aday gösterilmedim. O tarihte resmi olmamakla birlikte sandık görevlisi olarak görev yaptım. Yaklaşık son 2 aydır ailemle ikamet ediyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İMAMOĞLU'NA TEHDİT MESAJI GÖNDEREN KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce 'Ne olur çekmeyin' dedi
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Kim Kardashian Ekrem İmamoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Wuhan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: İMAMOĞLU'NA TEHDİT MESAJI GÖNDEREN KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 16:11:50. #1.14#
title