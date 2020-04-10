İmamoğlu'na tehdit mesajı gönderen kişinin ifadesi ortaya çıktı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

İmamoğlu'na tehdit mesajı gönderen kişinin ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tehdit maili gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan Tuna G.'nin ifadesinde, "Eleştirilerim hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini çekmek amacıyla söz konusu maili gönderdim" dediği öğrenildi.

10.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:00
İmamoğlu'na tehdit mesajı gönderen kişinin ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tehdit maili gönderdiği gerekçesiyle tutuklanan Tuna G.'nin ifadesinde, "Eleştirilerim hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini çekmek amacıyla söz konusu maili gönderdim" dediği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden Tuna G.'nin polis ifadesine DHA ulaştı. Tuna G.'nin ifadesinde İmamoğlu ile telefon ya da yüz yüze herhangi bir görüşmesi olmadığını, İBB adaylığı açıklandığında tanıdığını anlattığı belirtildi. Tehdit içerikli maili bizzat gönderdiğini söyleyen Tuna G.'nin, "Ben Ekrem İmamoğlu'nun kahramanlaştırılmasının yanlış olduğunu yaklaşık bir yıldır eleştirmekteyim. Bu konuda daha önce CHP genel merkezine mail göndermiştim. Fakat eleştirilerim hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini çekmek amacıyla söz konusu maili gönderdim. Bu mailin gönderilmesi için beni yönlendiren herhangi bir şahıs ya da şahıslar yoktur. Tamamiyle kendi inisiyatifimle gönderdim. İmamoğlu'nun CHP'ye yakışmadığını, başkan olmasının parti teşkilatına, İstanbul'a ve Türkiye'ye zararı olduğunu düşünüyorum" dediği öğrenildi. 

"ELEŞTİRİLERİM DUYULSUN DİYE MAİL GÖNDERDİM"

Polis sorgusunda Tuna G.'ye, İmamoğlu'na gönderdiği bir diğer mailde FETÖ'cü olmakla suçladığı da hatırlatıldı. Tuna G.'nin ise "İnternet ortamında ve açık kaynaklardan kendisi hakkında edinmiş olduğum bilgilerden dolayı mailde FETÖ'cü diye hitap ettim. Kendisinin daha önce STV'de programlara katılıp, FETÖ'cüler tarafından yapılan kumpas ve şike operasyonlarını savunması, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde FETÖ'cü olduğu bilinen kişilere büyük meblağlı ihaleleri verdiğini medyadan duymamdan dolayıdır" cevabını verdiği kaydedildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN HAKARET ETMİŞ  Tuna G.'nin "Ceaser Tuna (Kayzer)" adlı sosyal medya hesabından da 31 Mart- 8 Nisan tarihleri arasında İmamoğlu aleyhine mail içeriğine benzer paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Şüphelinin sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul ederek, İmamoğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle yaptığını söylediği kaydedildi. Tuna G.'nin hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini de belirtti. 

"MEMURLUKTAN İSTİFA EDİP CHP'YE KATILDIM"

İfadesinde kendisiyle ilgili bilgiler de veren şüpheli Tuna G., 2007-2018 yılları arasında TCDD'de memur olarak çalıştığını, bu sürede Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiğini anlattı. Tuna G. 2018 yılında memurluktan istifa ettiğini, üniversitelerde akademisyenlik veya hakimlik için başvuru yapmaya başladığını anlattı. Yazılı sınavları kazanmasına rağmen, mülakatlarda elendiğini anlatan Tuna G.,'nin "2005-2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde yaklaşık bir yıl okudum.  Burada okurken İşçi Partisi ile bağlantılı Türkiye Gençlik Birliği'nin üniversite içindeki öğrenci faaliyetleri, Atatürkçü Düşünce Derneği faaliyetlerine katıldım. 2009-2013 yılları arasında Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim. 2018'de memurluktan istifa ettikten sonra CHP Genel Merkezi'nde partiye üye oldum. 24 Haziran 2018 milletvekilliği aday adaylığı müracaatında bulundum. Ancak aday gösterilmedim. O tarihte resmi olmamakla birlikte sandık görevlisi olarak görev yaptım. Yaklaşık son 2 aydır ailemle ikamet ediyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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