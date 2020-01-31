: İmamoğlu'na şişli'de protesto

31.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:36

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığı öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı. Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu