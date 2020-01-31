İmamoğlu'na şişli'de protesto
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İmamoğlu'na şişli'de protesto

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi.

31.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:36
İmamoğlu'na şişli'de protesto

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , 'de protesto edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığı öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı. Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İmamoğlu'na şişli'de protesto
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