İmamoğlu 'Metroda internet var' yayını yaparken bağlantı koptu - Haberler
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İmamoğlu 'Metroda internet var' yayını yaparken bağlantı koptu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İmamoğlu 'Metroda internet var' yayını yaparken bağlantı koptu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan metrodaki internet bağlantısının tanıtımını yaptığı sırada bağlantı koptu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan metrodaki internet bağlantısının tanıtımını yaptığı sırada bağlantı koptu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrodaki internet bağlantısının tanıtımını sosyal medyadan, 'Artık metroda internet var' başlığı altında canlı yayın başlattı. İmamoğlu, konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra canlı yayın, bağlantı yetersizliği sebebiyle koptu. İmamoğlu'nun sosyal medya ekibi tarafından durum fark edilince canlı yayın sonlandırıp tweet silindi.

(İHA)

İmamoğlu 'Metroda internet var' yayını yaparken bağlantı koptu

İmamoğlu 'Metroda internet var' yayını yaparken bağlantı koptu

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