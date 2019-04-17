İmamoğlu Mazbatayı Aldı; Ysk İstanbul'daki Seçimleri İptal Edebilir Mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun görevi devralmasından sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği olası iptal kararına çevrildi.

Maltepe'deki sayıma ilişkin birleştirme tutanaklarının da işlendiği rakamlara göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy almış ve İmamoğlu'nun seçimi önde bitirdiği tescillenmişti. Euronews.com'da Görüntüle