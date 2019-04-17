İmamoğlu Mazbatasını Aldı Sosyal Medyadan Destek Mesajları Yağdı

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'da yaklaşık 17 gün süren bekleyiş son buldu. İl Seçim Kurulu Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını vererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu ilan etti.

İmamoğlu'nun yakın bir zamanda basın açıklaması yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden de binlerce destek mesajı atıldı. Anadolu Ajansı da attığı tweet ile İmamoğlu'nun mazbatasını aldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle