İmamoğlu, mazbatasını aldı

İmamoğlu, mazbatasını aldı

- İmamoğlu ve beraberindekilerin adliyeye gelişleri Adliye içinden görüntüler Mazbata töreninden görüntüler İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.

İmamoğlu, mazbatasını aldı

- İmamoğlu ve beraberindekilerin adliyeye gelişleri
Adliye içinden görüntüler
Mazbata töreninden görüntüler İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı

Kaynak: AA
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