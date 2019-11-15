İmamoğlu: Londra'ya endişeli yatırımcıyı yatıştırmaya geldim

15.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:31

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile bir araya geldi. İmamoğlu, burada Reuters'a verdiği mülakatta "Türkiye ile ilgili olumsuz manşetlere ilişkin endişeler ve tahmini ekonomik sıkıntılar geçici" dedi.



Londra'ya 'endişeli yatırımcıyı yatıştırma' göreviyle geldiğini dile getiren İmamoğlu'nun, ziyareti kapsamında Goldman Sachs ve JPMorgan gibi uluslararası finans kuruluşuyla görüşmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle