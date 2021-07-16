İmamoğlu Kurban bayramı önlemlerini açıkladı
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İmamoğlu Kurban bayramı önlemlerini açıkladı

İmamoğlu Kurban bayramı önlemlerini açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB Kurban Bayramı Faaliyetleri ve Hayvancılık Politikaları Tanıtım Programı"nda konuştu.

 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB Kurban Bayramı Faaliyetleri ve Hayvancılık Politikaları Tanıtım Programı"nda konuştu. Kurban bayramı süresince aldıkları tedbirleri aktaran İmamoğlu, geçmiş yıllarda kayıtlara geçen olumsuz görüntülerin yaşanmaması için çalışacaklarını belirtti.

Çatalca Kestanelik Köyü'ndeki İBB Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı "Kestanelik Mezbahası"nda düzenlenen toplantı konuşan İmamoğlu, İBB olarak 3'ü Avrupa yakasında, 3'ü de Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 6 adet yüksek kapasiteli, modern kurban kesim ve satış alanına sahip oldukları bilgisini paylaştı. İmamoğlu, 21 farklı birimin katılımıyla oluşturdukları "Kurban Komisyonu"nun çok hassas bir çalışma yürüttüğünü belirtti. İstanbul'a sorunsuz bir kurban kesim sürecini yaşatmak istediklerini kaydeden İmamoğlu, "Bu çerçevede tüm kurban kesim alanlarımız gözden geçirildi. Fiziksel eksiklikleri giderildi. İhtiyaç görülen her alanda yenileme ve güçlendirme çalışmalarını arkadaşlarım hassas bir biçimde yaptılar" dedi. İBB kesimhanelerinde, sertifikalı kasap ve yardımcı hizmet elemanlarından oluşan 1000'i aşkın görevlinin 6 noktada İstanbulluların hizmetinde olacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Bayram süresince; zabıtasıyla, temizliğiyle, lojistiğiyle, sağlık veteriner hizmetleriyle, çevre temizliği ve koruma birimleriyle, teknik destek gibi alanlarda görev yapmak üzere tam 750 personelimiz sürekli sahada, kurban satış ve kesim alanlarımızda hazır bulunacak" diye konuştu. 

Konuşmasında, İstanbul Vakfı üzerinden gerçekleştirdikleri kurban bağış kampanyasına da değinen İmamoğlu, geçen yıl 13 milyon liraya yakın bağış topladıklarını aktardı. Bu yolla 130 bin eve konservelenmiş kurban eti dağıtımı yaptıklarını belirten İmamoğlu, bu yıl, geçen seneki rakamın üzerine çıkmayı hedeflediklerini vurguladı. 


İmamoğlu Kurban bayramı önlemlerini açıkladı
İmamoğlu Kurban bayramı önlemlerini açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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