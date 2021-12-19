İmamoğlu, Kırıkkale'de partilileriyle buluştu - Haberler
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İmamoğlu, Kırıkkale'de partilileriyle buluştu

İmamoğlu, Kırıkkale'de partilileriyle buluştu
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Politika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırıkkale'de partililerle bir araya geldi.

KIRIKKALE (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırıkkale'de partililerle bir araya geldi.

CHP'nin Kayseri'de düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldıktan sonra Kırıkkale'ye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda partilileriyle buluştu. Burada vatandaşa seslenen İmamoğlu, ülkenin siyasi bir sorunu olduğunu belirterek, "Ne yazık ki bu sorun yönetememe sorunudur. Bu ülke iyi yönetilmemektedir. Türkiye'mizin geleceğine hazırlık yapan Millet İttifakı var. Gecesiyle, gündüzüyle ülkemizin her sorununu çözmeye hazır, bütün kadrolarıyla Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye çalışan Millet İttifakı var" dedi.İstanbul'da halkın demokrasi dersi verdiğini ifade eden İmamoğlu, "Önümüzdeki seçimde de Türkiye'nin tamamında çok büyük bir demokrasi dersi vereceğiz. 84 milyon insanımızın kardeşçe, bir arada bu ülkenin bir vatandaşı olduğu için her hakkını elde edebildiği, liyakatle işine girebildiği, adaletin önünde 84 milyonun eşit sayıldığı süreci hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. Konuşmanın ardından vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, daha sonra kentten ayrılarak Ankara'ya hareket etti.


İmamoğlu, Kırıkkale'de partilileriyle buluştu

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Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

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