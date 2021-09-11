İstanbul Dha - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Katılımcı Bütçe" projelerini açıkladı.

İmamoğlu, 7 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar olan 8 günlük süre içerisinde butcesenin.istanbul adresine, toplam 4 bin 873 proje önerisi geldiği bilgisini paylaştı. Titizlikle incelenen proje önerilerinden teknik ve yasal yönden uygun görülen 191'inin, İstanbulluların beğenisine sunulduğunu kaydeden İmamoğlu, 21-29 Ağustos tarihleri arasında, yine butcesenin.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirilen seçimde, toplam 147 bin 837 kez oy kullanıldığını aktardı.

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