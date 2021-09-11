İMAMOĞLU  "KATILIMCI BÜTÇE" PROJELERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Dha - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Katılımcı Bütçe" projelerini açıkladı.

İmamoğlu, 7 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar olan 8 günlük süre içerisinde butcesenin.istanbul adresine, toplam 4 bin 873 proje önerisi geldiği bilgisini paylaştı. Titizlikle incelenen proje önerilerinden teknik ve yasal yönden uygun görülen 191'inin, İstanbulluların beğenisine sunulduğunu kaydeden İmamoğlu, 21-29 Ağustos tarihleri arasında, yine butcesenin.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirilen seçimde, toplam 147 bin 837 kez oy kullanıldığını aktardı.

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İmamoğlu, "Kardeşim eski otobüs ya. Geçenlerde, depolarda bekleyen, kendi dönemlerinde alınmış işe yaramayan, ne yazık ki büyük bir yolsuzluk dosyasını da içinde barındıran bir otobüs filosunu, 'tamir bekleyen otobüsler' diye yayınlama cehaleti kadar şaşırmış durumdalar. O bakımdan bir yıldır bizim otobüs alma konusundaki kredi talebimiz niçin bekletiliyor? ya bırakın yüzlerceyi, bakın binlerce otobüsün yenilenmesiyle ilgili sürecin kademeli bir şekilde İstanbul'da devreye girmesi lazım. Çünkü en az, 2019'dan geriye, on yıl boyunca İstanbul'u yönetmeyi unutmuş, 'Hangi köşe başında ben ne yapabilirim' çabası içerisinde bulunan topluluğa dönüşmüş geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler. Bu akıl ve o aklın içinde olanlar, dönüyor işte bu işleri böyle yanıltarak, insanlara, 'Buraya bak, oraya bakma' dedirterek gerçekleri saptırmaya çalışıyorlar. Vakti bol olan da boş işlerle uğraşıyor, 'M mi U mu diye.' Boş işlerle uğraşan insanlar da hatta buradan oraya gidip de bu işlerle uğraşan insanlar da ne yazık ki aralarında var." diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri