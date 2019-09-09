İmamoğlu: 'Karar Can Sıkıcı Kaftancıoğlu'nun Yanındayım'
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İl Başkanı Kaftancıoğlu'na destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada, hukuksuzluğun istinaf mahkemesi tarafından düzeltileceği yönünde inancını dile getirdi.
09.09.2019 09:01
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İl Başkanı Kaftancıoğlu'na destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada, hukuksuzluğun istinaf mahkemesi tarafından düzeltileceği yönünde inancını dile getirdi
Kaynak: DailyMotion.com