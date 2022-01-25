İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kar kalınlığı 80 santimetreyi bulan bölgelerimiz var.133 bin 360 ton mevcutta tuz stokumuz var. Şu ana kadar, bu 4 günlük süreçte, 54 bin ton civarında da tuz kullandığımızı, 21 ton civarında da solüsyon kullandığımızı paylaşalım" dedi.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kar kalınlığı 80 santimetreyi bulan bölgelerimiz var.133 bin 360 ton mevcutta tuz stokumuz var. Şu ana kadar, bu 4 günlük süreçte, 54 bin ton civarında da tuz kullandığımızı, 21 ton civarında da solüsyon kullandığımızı paylaşalım" dedi.

Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde başlayıp, kenti tam anlamıyla esir alan yoğun kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) konuşan İmamoğlu, mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarını en aza indirme konusunda tüm kurum, kuruluşlarla müşterek bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı.

"1 METREYİ AŞAN KAR YOĞUNLUKLARINA ULAŞTIK"

"VATANDAŞLARIMIZIN ARAÇLARINI ALSIN"

"İBB'NİN STOKLA İLGİLİ SORUNU YOK"

"METROBÜS SEFERLERİ AKSAMADI"

"BİRÇOK NOKTADA KAPALI YOLUMUZ YOKTUR"

"BÜYÜK EMEK GÖSTERİLDİ"

"BARAJLARA YANSIMASI SEVİNDİRİCİ OLACAK"