: İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı

04.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Sosyal Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu toplantıda kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li milletvekilleri, ilçe başkanları ve kadın muhtarlar katıldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu da mahkemenin Kanal İstanbul Projesi'nin iptal istemini reddetmesine ilişkin, sürecin devam ettiğini, bunun bir sonuç olmadığını, bu nedenle sonuçlanmayan bir süreçle ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

İmamoğlu, projeden çekilme sebeplerinin idari bir sıkıntı olduğunu, olmayan bir yetkiyle bir protokol imzası atıldığını belirterek, bu yanlıştan dolayı protokolden vazgeçtiklerini ilettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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